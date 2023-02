Bến Tre hạ 2 cấp hàm đối với đại úy công an “đá“ vào người say rượu.

Liên quan đến vụ việc VOV thông tin: đại úy Phan Văn Trung (công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có hành vi đá vào đối tượng uống rượu say gây mất trật tự, chiều nay 6/2, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cho biết, sau thời gian tạm đình chỉ công tác, Công an tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định về việc kỷ luật cán bộ. Theo đó, công an tỉnh Bến Tre giáng cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy, do vi phạm quy định của ngành trong thực thi công vụ.

Công an tỉnh Bến Tre còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Của (công an xã Thành Triệu) vì khi tham gia tổ công tác xuống hiện trường để xử lý vụ việc thấy đại úy Trung thực hiện hành vi vi phạm mà không can ngăn.

Hình ảnh ghi lại: đại úy Phan Văn Trung đá nhiều lần vào người ông Trần Văn Dưỡng

Trước đó VOV đưa tin: vào ngày 20/1/2023 (29 Tết), ông Trần Văn Dưỡng, người dân xã Thành Triệu, say khi uống rượu say đã có hành vi đánh đập tài sản, cầm dao chém gây thương tích cho người thân, gây rối trật tự công cộng...

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thành Triệu đến hiện trường, lập biên bản để xử lý vụ việc thì ông Dưỡng đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và bỏ chạy. Sau đó lực lượng công an rượt đuổi, còng tay đối tượng. Bực tức trước hành động côn đồ của đối tượng say rượu, đại úy Phan Văn Trung dùng chân đá nhiều lần vào người ông Dưỡng.

Vụ việc đã được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng./.