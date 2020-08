Bến Tre xử phạt 1 doanh nghiệp 130 triệu đồng gây ô nhiễm môi trường

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định số 1829 xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh 3 tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại (Bến Tre) do có hành vi xả nước thải vượt mức cho phép gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, thời gian qua, doanh nghiệp này đã xả nước thải ra môi trường tự nhiên vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần với lượng nước thải hơn 289 m3/ngày, đêm. Ngoài việc bị xử phạt, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu doanh nghiệp này phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả ra môi trường.

(Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở sản xuất than thiêu kết (than gáo dừa) tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm do xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường, với tổng mức phạt 530 triệu đồng.

Các cơ sở bị xử phạt của các hộ: Trần Văn Tính; Phan Văn Điều và Nguyễn Thanh Hòa cùng ở ấp Quí Điền A xã Thạnh Phú Đông. Quyết định xử phạt còn buộc các chủ cơ sở than thiêu kết phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng xả khói thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt./.