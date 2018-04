Bệnh nhân bị rắn cắn tử vong: Sẽ tăng nặng hình thức xử lý bác sĩ

Ngày 13/4, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải cho biết, ngay sau khi báo chí đưa tin về vụ việc, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin sự việc; họp hội đồng chuyên môn bệnh viện làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong và những sai phạm nếu có. Nếu có sai phạm phải nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật theo đúng quy định. Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi xác minh và họp Hội đồng chuyên môn bệnh viện, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo Sở Y tế, nguyên nhân chẩn đoán bệnh nhân tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn do bị rắn độc cắn. Trong quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân, tại ca trực xảy ra sai sót về chuyên môn kỹ thuật do trình độ, năng lực của bác sĩ trực yếu kém; tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân chưa đúng mực.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã họp hội đồng kỷ luật, đề xuất Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng hình thức kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ của ca trực và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thành viên khác của ca trực. Đồng thời, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh đã gặp, chia sẻ nỗi đau, xin lỗi gia đình bệnh nhân và nhận sai sót, trách nhiệm.

Tuy nhiên, trong cuộc họp sáng nay (13/4) giữa lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các khoa, phòng chức năng, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất mức kỷ luật cao hơn đối với bác sĩ ca trực. Nguyên nhân, qua phân tích, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng nhận thấy những sai sót trong trường hợp này tương đối nghiêm trọng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải, lãnh đạo Sở Y tế rất đau buồn và chia sẻ sâu sắc với gia đình bệnh nhân; đây là bài học sâu sắc cho toàn thể cán bộ, viên chức trong ngành y tế tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Khải cho biết thêm, trong thời gian tới, sở sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ y tế trong ngành và xây dựng tốt hơn đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ y tế.

Trước đó, tối ngày 3/4, chị D.K.E (39 tuổi) ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trong khi đang nấu ăn tại nhà thì bị một con rắn cắn vào chân. Thấy vết thương rớm máu, gia đình đưa chị đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tuy nhiên, sau khoảng 5 giờ nhập viện, chị D.K.E đã tử vong. Người nhà chị D.K.E sau đó đã phản ánh vụ việc lên các phương tiện truyền thông.

Đến ngày 9/4, các phương tiện truyền thông đưa tin với nội dung “Gia đình bệnh nhân bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách”. Ngày 11/4, Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế xác minh, làm rõ và công khai thông tin, kết quả xử lý; báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20/4./.

