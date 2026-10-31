Bệnh viện Đà Nẵng làm chủ ghép gan, hướng tới ghép tim, phổi

Từ ghép thận đến làm chủ kỹ thuật ghép gan

Bệnh viện Đà Nẵng trở thành bệnh viện hạt nhân đưa ngành y tế thành phố Đà Nẵng phát triển thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực. Cách đây vừa tròn 20 năm, tháng 3/2006, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện 2 ca ghép thận đầu tiên từ người hiến sống với sự hỗ trợ chuyên môn của các đơn vị y tế trong nước và chuyên gia quốc tế. Đến năm 2018, bệnh viện này đã tự chủ hoàn toàn quy trình lấy và ghép thận.

GS.TS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam

Năm 2025, Bệnh viện Đà Nẵng ghi dấu ấn khi thực hiện thành công 46 ca ghép thận, 10 ca ghép tủy. Đặc biệt, Bệnh viện này đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến sống. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công ca ghép gan và đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công 5 ca, đang hướng đến thực hiện thường quy kỹ thuật này.

Từ một bệnh viện tuyến tỉnh, đến thời điểm này, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: can thiệp mạch não, tim bẩm sinh, phẫu thuật thần kinh lồng ngực - tiết niệu - tạo hình phức tạp. Bệnh viện Đà Nẵng cũng là một trong số những cơ sở y tế nhận được Chứng nhận “Chuẩn điều trị kim cương” của Hội Đột quỵ thế giới về năng lực cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài nước đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cao

GS.TS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam cho rằng, Bệnh viện Đà Nẵng có hướng đi rất sớm trong việc làm chủ kỹ thuật ghép gan từ người sống, một trong những kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng, đánh dấu bước chuyển của y tế thành phố Đà Nẵng.

“Ghép tạng ở Đà Nẵng phát triển khá sớm, từ năm 2006 đã tiến hành ghép thận. Thời điểm đó đứng thứ 6/32 đơn vị trong cả nước. Đặc biệt năm vừa qua (2025) đơn vị bắt đầu ghép gan. Ghép gan là một trong kỹ thuật khó nhất trong cấy ghép tạng, điều đó chứng tỏ trình độ y học ghép tạng ở Bệnh viện Đà Nẵng rất tốt”, GS.TS Phạm Gia Khánh nói.

Bệnh viện Đà Nẵng được UBND thành phố đầu tư xây dựng trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc hiện đại

TS. BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

Đầu tư chuyên sâu, hướng tới bệnh viện hạng đặc biệt

Cùng với sự phát triển về kỹ thuật, Trung tâm Ghép tạng và Tế bào gốc của Bệnh viện được đưa vào hoạt động ngày 27/2/2024, tạo nền tảng về tổ chức, cơ sở vật chất và phối hợp đa chuyên ngành cho hoạt động ghép tạng. Những bước tiến này góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu của Bệnh viện Đà Nẵng, hướng đến phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Không dừng lại ở đó, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai vừa ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng lộ trình nâng hạng bệnh viện đặc biệt vào năm 2030. Bệnh viện Bạch Mai sẽ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ưu tiên các chuyên ngành như như Hồi sức - Chống độc; Đột quỵ; Tim mạch; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức; Nội tiết…

TS. BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đang hướng đến trung tâm y tế chuyên sâu, tập trung đào tạo không chỉ ghép gan mà còn ghép tim, phổi…

“Bộ Y tế cũng vừa có quyết định công nhận Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện hạt nhân của khu vực. Trong đó có một số mũi nhọn, chúng tôi đặc biệt lưu tâm công tác ghép tạng. Để triển khai đồng bộ, chúng tôi vừa đầu tư trang thiết bị, xây dựng các cơ sở. Hiện nay Bệnh viện Đà Nẵng có 1 trung tâm ghép tạng được thành phố đầu tư rất bài bản. Không những ghép thận, gan mà các chuyên ngành khác cũng sẽ được thành phố đầu tư và phát triển trong thời gian tới. Còn ghép tim, phổi, giác mạc... thì Bệnh viện cử các ê- kíp cùng sự hỗ trợ chuyên môn của Hội ghép tạng Việt Nam cũng như các bệnh viện”,TS. BS Lê Đức Nhân cho biết.

BS CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Từ những kết quả bước đầu tại Bệnh viện Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực ghép tạng, từng bước mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu và tạo điều kiện để người bệnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên được tiếp cận điều trị ngay tại khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng xác định cần có định hướng phát triển lâu dài, gắn với đầu tư nguồn lực, đào tạo đội ngũ và tăng cường hợp tác chuyên môn.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Thành phố Đà Nẵng luôn xác định phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, chuyên sâu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng với vị trí là bệnh viện đa khoa tuyến cuối, xếp cấp chuyên môn sâu của thành phố được định hướng phát triển thành bệnh viện hạng đặc biệt và thực hiện hiệu quả vai trò bệnh viện Vùng theo phân công của Bộ Y tế. Hiện nay thành phố đang tập trung chỉ đạo và đầu tư các nguồn lực để bệnh viện từng bước đạt được các tiêu chuẩn này. Bao gồm việc đầu tư các khối nhà chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao, triển khai các chương trình đào tạo ê kíp chuyên sâu trong và ngoài nước và nhiều hoạt động hợp tác để chuyển giao phát triển kỹ thuật”.