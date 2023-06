Bệnh viện Nhi tiếp nhận nhiều trẻ em nguy kịch do đuối nước

Trong số 7 trẻ nhập Bệnh viện Nhi Trung ương do đuối nước, có 3 trẻ bị ngừng tim kéo dài và 4 trẻ bị suy hô hấp nguy kịch. Điều đáng nói là chỉ duy nhất 1 trẻ được hồi sức ban đầu đúng cách, các trường hợp còn lại đều được cấp cứu sai cách.

Điều trị cho bệnh nhi đuối nước

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Phúc - Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khoẻ Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng thư ký Hội Nhi Khoa Việt Nam: Sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này não tổn thương không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh. Do đó, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay, vì đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ: “Khi trẻ được nhanh chóng vớt lên, đánh giá nhanh tình trạng của trẻ xem có tỉnh không. Nếu trẻ không tỉnh, mở thông đường thở đánh gái tình trạng thở bằng nhìn nghe, cảm nhận. Nếu trẻ không thở chúng ta thổi ngạt 5 nhịp và tiến hành ép tim 30 nhịp, vị trí ép tim ở một nửa dưới xương ức. Kỹ thuật ép tim có thể dùng 1 bàn tay hoặc ở trẻ lớn, người lớn có thể dùng 2 bàn tay, ép từ trước ra sau với độ sâu từ 1/3-1/2 bề dầy đầu ngực. Tần suất ép tim là 100-120 lần/phút.”

Các bác sĩ cho biết, trẻ bị đuối nước có thể ngạt thở, ngừng tim dẫn đến tử vong nhanh chóng. Phần lớn trẻ đuối nước tử vong hoặc di chứng thần kinh do tổn thương não thiếu oxy kéo dài là những trẻ không được cấp cứu hoặc cấp cứu ban đầu không đúng cách tại hiện trường. Một thực tế đáng báo động là hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu đúng khi tiếp cận xử trí một trẻ bị đuối nước. Mùa hè với thời tiết nắng nóng và kỳ nghỉ kéo dài là thời điểm trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội hoặc đi du lịch ở những địa điểm có hồ nước, sông, suối, biển,... do đó nguy cơ bị đuối nước tăng cao.

Trẻ em nhập viện cấp cứu do đuối nước

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Phúc cho biết thêm: “Trong quá trình cấp cứu, chúng ta cần chú ý, khả năng chịu đựng thiếu ô xy của não tối đa là 5 phút nên việc cấp cứu, cung cấp lại máu và ô xy cho não phải được tiến hành ngay trong giai đoạn sớm mới có thể cấp cứu được bệnh nhân. Không dốc ngược bệnh nhân lên vai rồi chạy, làm cho các dịch của dạn dày bị trào ngược, hít vào đường thở và làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ. Không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở. Cần đưa tất cả những trẻ bị đuối nước đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi các biến chứng sau đuối nước…”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thập kỷ vừa qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người trên toàn cầu. Ước tính, mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, hiện có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm./.

Hướng dẫn cấp cứu trẻ em đuối nước: