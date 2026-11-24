Ngày 24/11, Bệnh viện Quân y 120 cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam, 53 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long, bị điện giật trong lúc sửa chữa điện tại vuông tôm, dẫn đến bất tỉnh.Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 23-11, trong lúc sửa chữa điện tại vuông tôm, ông A., đã ngắt nhầm cầu dao khiến đường dây vẫn còn điện. Khi chạm vào dây dẫn, ông bị điện giật, ngã xuống vuông tôm và bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, người bệnh nôn ói nhiều lần, đau âm ỉ vùng ngực trái, nặng đầu và tê nhức cẳng tay, bàn tay trái.

Khoảng 3 giờ sau khi bị tai nạn, ông được đưa đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân đã tỉnh, có thể trả lời câu hỏi nhưng còn chậm. Tại ngón giữa bàn tay trái, vị trí tiếp xúc với nguồn điện, xuất hiện một vết bỏng nhỏ.

Trước tình trạng trên, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương tập trung cấp cứu, xử trí và theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh.

Trực tiếp tham gia điều trị, Thượng tá, BS.CKII Trần Hoàng Quân, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực cùng ê-kíp y bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng ý thức, hô hấp, tuần hoàn và triển khai các biện pháp xử trí, thực hiện những xét nghiệm cần thiết. Đáng chú ý, tình trạng đau ngực sau điện giật được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện nguy cơ rối loạn nhịp tim hoặc tổn thương cơ tim. Các bác sĩ đồng thời đánh giá tổn thương cơ, chức năng thận và tình trạng điện giải của người bệnh.

Sức khỏe bệnh nhân bị điện giật dần được phục hồi

Do bệnh nhân từng bất tỉnh khi rơi xuống nước nên có nguy cơ hít nước vào phổi. Bên cạnh đó, tình trạng nôn ói nhiều lần cũng làm tăng nguy cơ hít sặc dịch nôn. Vì vậy, dù người bệnh đã tỉnh táo, ê-kíp điều trị vẫn theo dõi sát các dấu hiệu ho, khó thở, độ bão hòa ôxy trong máu và chỉ định chụp X-quang tim phổi để đánh giá tổn thương phổi sau ngạt nước.

Sau quá trình cấp cứu, xử trí và theo dõi, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, hết nôn ói, không ghi nhận khó thở. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chức năng tim, thận và điện giải ổn định; tuy nhiên, hình ảnh X-quang vẫn ghi nhận tổn thương phổi nhưng mức độ không nhiều. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, đánh giá các vấn đề về hô hấp, đau ngực cũng như nguy cơ tổn thương tim, cơ và thận.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 khuyến cáo, tai nạn điện giật không chỉ gây bỏng bên ngoài mà còn có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, tổn thương cơ và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, tai nạn xảy ra tại khu vực ao hồ, vuông tôm càng làm tăng nguy cơ ngạt nước, khiến tình trạng người bệnh trở nên phức tạp. Khi xảy ra tai nạn điện giật, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện bằng biện pháp an toàn, gọi cấp cứu 115 và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, điều trị kịp thời, kể cả khi nạn nhân đã tỉnh táo trở lại. Người dân tuyệt đối không chủ quan với các biểu hiện đau ngực, nôn ói, khó thở hoặc bất tỉnh sau tai nạn điện giật.