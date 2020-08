Bệnh viện Quốc tế City hoạt động trở lại sau tạm ngưng vì Covid-19

Sáng nay (11/7), mọi hoạt động khám ngoại trú và điều trị nội trú tại đây đã diễn ra bình thường. Bệnh viện tuân thủ nghiêm các quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19, triển khai ngay các hoạt động phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 theo khuyến cáo mới nhất của Sở Y tế TPHCM. Đặc biệt, nhân viên y tế đeo kính bảo hộ chống giọt bắn ngay từ cửa ra vào, nơi thực hiện thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Bảng chỉ dẫn ngay từ cổng bệnh viện để sàng lọc các triệu chứng hô hấp.

Trước đó, ngày 29/7, Bộ Y tế công bố bệnh người bệnh 449 đã nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City dương tính với SARS CoV-2, vì vậy Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu bệnh viện này tạm ngưng hoạt động để rà soát đánh giá toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM xét nghiệm, cách ly theo dõi cho những nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân.



Đến ngày 3/8, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá về mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 theo bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế ban hành. Theo đó, Bệnh viện Quốc tế City đạt kết quả 87,3% các tiêu chí và được công nhận là bệnh viện an toàn.

Hướng dẫn bệnh nhân và thân nhân khai báo y tế.

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá các hoạt động phòng chống dịch tại Bệnh viện Quốc tế City do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và Phòng Nghiệp vụ y – Sở Y tế thực hiện cũng cho thấy bệnh viện đã khắc phục, củng cố và tuân thủ các hướng dẫn trong việc triển khai các hoạt động phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19. Đồng thời, bệnh viện đã vệ sinh khử khuẩn toàn bệnh viện, kết quả xét nghiệm của nhân viên và người bệnh nội trú đều âm tính./.