Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Thứ Hai, 11:34, 16/03/2026
VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng (53 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), thợ lặn trên tàu cá QNg 97939-TS.

Theo các ngư dân trên tàu, khoảng 11h ngày 14/3, khi đang khai thác hải sản cách đảo Đá Nam khoảng 2 hải lý về phía Nam, do sơ ý ông Dũng bị dây curoa đang hoạt động cuốn vào ngón 3 bàn tay trái, gây vết thương nặng, lộ xương và chảy nhiều máu. Ngư dân trên tàu đã sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào đảo.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị di chuyển bệnh nhân về bệnh xá điều trị

Đến 14h30 phút ngày 15/3, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh táo, ngón tay bị tổn thương nặng, lộ xương, dập nát tổ chức và hạn chế vận động. Kết quả chụp X-quang xác định bệnh nhân bị gãy hở đốt 2 ngón 3 tay trái do tai nạn lao động.

Các y, bác sĩ bệnh xá đã nhanh chóng hội chẩn với Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiến hành làm sạch vết thương, cắt lọc tổ chức dập nát, nắn chỉnh ổ gãy, khâu vết thương, cố định bằng nẹp bột, đồng thời sử dụng kháng sinh và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân.

Các y bác sĩ phẩu thuật cho bệnh nhân

Hiện sức khỏe ngư dân ổn định, tuy nhiên do tổn thương phức tạp nên vẫn có nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử ngón tay, các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đỗ Lan/VOV1
Tin liên quan

Ruốc biển vào mùa, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán 2026, khi nhiều địa phương ven biển bước vào vụ đánh bắt xa bờ đầu năm, ngư dân các xã ven biển miền Trung lại đón tin vui khi liên tiếp trúng đậm ruốc biển gần bờ.

Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cứu nạn ngư dân trên tàu cá bị cháy

VOV.VN - Chiều nay (13/3), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 4040 tổ chức cứu nạn một tàu cá bị cháy khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

VOV.VN - Gần 9 năm, kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí IUU, vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

