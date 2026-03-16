Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Theo các ngư dân trên tàu, khoảng 11h ngày 14/3, khi đang khai thác hải sản cách đảo Đá Nam khoảng 2 hải lý về phía Nam, do sơ ý ông Dũng bị dây curoa đang hoạt động cuốn vào ngón 3 bàn tay trái, gây vết thương nặng, lộ xương và chảy nhiều máu. Ngư dân trên tàu đã sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào đảo.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị di chuyển bệnh nhân về bệnh xá điều trị

Đến 14h30 phút ngày 15/3, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh táo, ngón tay bị tổn thương nặng, lộ xương, dập nát tổ chức và hạn chế vận động. Kết quả chụp X-quang xác định bệnh nhân bị gãy hở đốt 2 ngón 3 tay trái do tai nạn lao động.

Các y, bác sĩ bệnh xá đã nhanh chóng hội chẩn với Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiến hành làm sạch vết thương, cắt lọc tổ chức dập nát, nắn chỉnh ổ gãy, khâu vết thương, cố định bằng nẹp bột, đồng thời sử dụng kháng sinh và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân.

Các y bác sĩ phẩu thuật cho bệnh nhân

Hiện sức khỏe ngư dân ổn định, tuy nhiên do tổn thương phức tạp nên vẫn có nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử ngón tay, các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị.