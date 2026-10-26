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Bị chó cắn không tiêm phòng, người đàn ông ở Đồng Nai tử vong do mắc bệnh dại

Thứ Hai, 09:31, 26/10/2026
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VOV.VN - Bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng, người đàn ông 27 tuổi ở xã Đa Kia, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) tử vong. Cơ quan y tế khẩn cấp truy vết, phát hiện thêm em bé 6 tuổi cùng hàng loạt người giết mổ thịt chó hoang có nguy cơ phơi nhiễm cao.

 

Ngày 26/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ 4 tính từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn thành phố.

Nạn nhân là anh Đ.G. (27 tuổi, dân tộc X’tiêng, thôn Bình Hà, xã Đa Kia, TP.Đồng Nai).

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Ngành y tế Đồng Nai khuyến cáo người dân bị chó cắn phải đi tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại ngay lập tức (ảnh: CDC Đồng Nai)

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 2 tháng trước, phát hiện một con chó hoang xông vào cắn chết 4 con chó của gia đình, anh Đ.G. đã tiến hành vây bẫy.

Trong lúc bắt, anh bị con chó hoang cắn sâu vào ngón tay (vết thương nặng độ III). Tuy nhiên, do chủ quan, nạn nhân không xử lý vết thương ban đầu và không đi tiêm vaccine phòng dại.

Đáng chú ý, sau khi đập chết con chó hoang, anh G. đã bán lại cho người dân địa phương xẻ thịt, tiêu thụ thịt chó.

Đến giữa tháng 10/2026, anh Đ.G. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi và khó nuốt. Bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng với các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ nước, sợ gió, kích động và khó thở.

Bệnh nhân lập tức được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh G. mắc bệnh dại thể hung dữ, tiên lượng tử vong là không thể tránh khỏi. Gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà và nạn nhân tử vong vào ngày 19/10.

Quá trình truy vết của ngành y tế còn phát hiện, cùng ngày anh G. bị cắn, cháu Đ.Y. (6 tuổi, ở thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa, TP.Đồng Nai- trước cũng thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cũng bị chính con chó hoang này tấn công gây thương tích ở vùng ngực. Đến nay, cháu bé vẫn chưa được tiêm vaccine hay huyết thanh kháng dại.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, CDC Đồng Nai đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập, chính quyền xã Đa Kia và lực lượng thú y triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch.

Cụ thể là tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực nhà ở, nương rẫy và địa điểm giết mổ con chó dại. Đồng thời tiếp cận gia đình cháu Đ.Y. (6 tuổi), người nhà bệnh nhân và tất cả những người tham gia giết mổ, tiêu thụ thịt chó để đưa đi tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại ngay lập tức.

Hệ thống loa phát thanh xã liên tục phát tin tìm kiếm các trường hợp từng tiếp xúc, phơi nhiễm liên quan.

cho-meo-benh-dai.jpg

TP.HCM có hơn 101.000 người bị chó, mèo cắn, 6 ca tử vong do bệnh dại

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM ghi nhận 101.384 người phải điều trị dự phòng do bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào, tăng 11,2% so với cùng kỳ, có 6 ca tử vong vì bệnh dại. Qua điều tra dịch tễ, 100% ca tử vong đều chủ quan không tiêm vắc xin hoặc tự điều trị bằng phương pháp dân gian.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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