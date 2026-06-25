Bị chó hoang cắn, người đàn ông ở Gia Lai vẫn tử vong dù đã tiêm vaccine dại

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1970, trú thôn 2 Tân Bình, xã Đak Đoa). Theo xác minh của ngành y tế, vào khoảng 6h15 phút ngày 27/5, khi mở cửa phía sau nhà để cho gà ăn, ông Th. bất ngờ bị một con chó hoang lao vào cắn ở vùng mặt và mu bàn tay phải.

Ngay sau đó, gia đình đã đập chết con chó và mang đi chôn. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện để xử lý vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại quanh vị trí cắn và thực hiện phác đồ tiêm vaccine phòng dại.

Tình trạng thả rông chó mà không rọ mõm diễn ra phổ biến ở xã Đăk Đoa, Gia Lai. Trong khi đó, nhiều trường hợp chưa tiêm phòng dại cho vật nuôi, làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Đến ngày 10/6, bệnh nhân đã tiêm được 4 mũi vaccine theo chỉ định. Tuy nhiên, ngày 17/6, ông Th. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn và được đưa đến Trung tâm Y tế Đak Đoa điều trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. 1 ngày sau đó, bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió nên được chuyển tiếp vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh với chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Ngày 20/6, ông Th. được đưa về nhà ở xã Đăk Đoa, Gia Lai và tử vong, nguyên nhân được xác định là do bệnh dại.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận khu vực xung quanh nhà nạn nhân có khoảng 10 hộ dân nuôi chó thả rông, không rọ mõm và nhiều trường hợp chưa tiêm phòng dại cho vật nuôi. Đây được đánh giá là yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế địa phương đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng dại cho chó, mèo, thực hiện nuôi nhốt, đeo rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng và chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.