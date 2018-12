Bị kẻ xấu phá trang trại, người nông dân rơi vào cảnh khốn cùng

Cây trồng trong trang trại liên tục bị chặt phá, thậm chí ngôi nhà cùng nhiều đồ vật có giá trị của gia đình ông Quế cũng bị thiêu rụi... đẩy ông đến cảnh khốn cùng.

Ông Đỗ Quang Quế.

Vừa qua, ông Đỗ Quang Quế (47 tuổi, một chủ trang trại tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã có đơn trình báo gửi đến các cơ quan chức năng về việc kẻ xấu liên tục phá hoại trang trại của ông bằng nhiều hình thức khác nhau gây thiệt hại nặng nề. Không chỉ cây trồng nhiều lần bị chặt phá, thậm chí ngôi nhà trong trang trại cùng nhiều vật dụng có giá trị cũng bị thiêu rụi đẩy gia đình ông vào cảnh khốn cùng. Mặc dù sau mỗi lần xảy ra sự việc, gia đình ông đều trình báo đến chính quyền địa phương cơ quan chức năng nhưng đến thời điểm hiện tại vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Trong đơn trình báo ông Quế nêu rõ, ngày 4/4/2018, kẻ xấu chặt phá lần thứ nhất, tổng cây ổi và cam là 63 cây. Lần thứ 2 vào ngày 14/4, kẻ xấu lại tiếp tục chặt phá 34 cây cam và ổi. Lần thứ 3 vào ngày 22/4, thiệt hại hơn 100 cây cam và ổi... Cứ cách nhau vài ba chục ngày vườn cam, ổi của gia đình lại bị chặt phá... Những cây ăn quả mà ông chăm bẵm được gần 1 năm tuổi đều bị chặt 1-2 nhát vào thân cây nửa thân cây rồi để cây chết dần.

Đặc biệt, vào chiều ngày 24/12, khi 2 vợ chồng về nhà ở xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Đàn (cách trang trại khoảng 2 km). Đến khoảng 20h30’ tối cùng ngày khi vợ chồng ông trở lại trang trại thì bàng hoàng phát hiện ngôi nhà 3 gian, tường xây bị đốt cháy rụi. Toàn bộ đồ dùng như xe máy, ti vi, bàn ghế, giường đều cháy lụi tàn.

Theo thống kê của gia đình ông Quế tổng thiệt hại trong các lần kẻ gian phá hoại trang trại của ông lên đến 371 triệu đồng. “Tôi là người ở xã Nghĩa Quang sang xã Nghĩa Thắng để mua đất trồng trọt. Mong muốn xây dựng một mô hình kinh tế tạo công ăn việc làm mang lại thu nhập cho gia đình... gia đình tôi làm ăn lương thiện nhưng nào ngờ kẻ gian lại phá hoại đẩy gia đình tôi đến cảnh khốn cùng như thế này”, ông Quế xót xa.

Cũng theo trình bày của ông Quế, tổng diện tích trang trại của gia đình ông rộng khoảng 2 ha, ông mua lại của một người dân tại đây. Sau đó gia đình triển khai trồng các loại cây ăn quả như ổi, cam... mô hình chăn nuôi. Từ trước đến nay gia đình ông không có mâu thuẫn gì với ai đến mức thù hằn sâu sắc như vậy. “Tôi cũng chỉ là một người dân bình thương mong muốn làm ăn lương thiện kiếm đồng tiền từ chính mồ hôi của bản thân mình nào ngờ lại bị đẩy vào tình cảnh này. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc điều tra truy bắt được kẻ nhẫn tâm phá hoại gia đình tôi”, ông Quế bức xúc.

Khu vườn bị chặt phá của gia đình ông Quế.

Ngày 30/12, trao đổi với phóng viên, Trưởng công an xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Đàn xác nhận sự việc trên. Mỗi lần trang trại bị phá hoại gia đình ông Quế đều trình báo sự việc. Ban công an xã cũng đã nhiều lần đến hiện trường lập biên bản đồng thời phối hợp với công an huyện để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn... Trưởng công an xã Nghĩa Thắng cho biết.

Từ ngày bị kẻ gian phá hoại cây trồng trong trang trại thậm chí đốt cả nhà, gia đình ông Quế vô cùng bất an. Ông cũng không còn tâm trí để tiếp tục đầu tư vào trang trại của mình vì lo lắng kẻ gian sẽ tiếp tục phá hoại. Nhìn khu vườn rộng trống trơn với những loại cây ăn quả ông dày công chăm bẵm chết tức tưởi, ông Quế vô cùng xót xa. Gia đình ông mong muốn sự việc sớm được làm rõ, kẻ gian phải chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật. Để gia đình ông được yên ổn làm ăn như những người dân bình thường khác. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục làm rõ./.

