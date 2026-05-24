Bi kịch học sinh tự tử: Có tình trạng giấu thông tin về bạo lực học đường

Bi kịch học sinh tự tử, gia đình kêu cứu về bạo lực học đường ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, không phải là bột phát bất ngờ. Trong tháng 4, khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành chức năng, một Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận định bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng và đề nghị ngành công an phối hợp ngăn chặn.

Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nơi xảy ra nghi vấn bạo lực học đường.

Trước đó, cuối tháng 3, một quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng đã được ký kết. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường đến công an cấp xã. Theo đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, có tình trạng giấu thông tin về bạo lực học đường nên việc ngăn chặn, xử lý không kịp thời.

“Khi xảy ra các vụ việc có một số trường cũng giấu thông tin. Khi mà mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thì mới phản ánh, báo về ngành giáo dục cũng như là cơ sở giáo dục ở địa phương. Đề nghị ngành giáo dục chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục khi xảy ra vụ việc thì phải thông tin, báo cáo kịp thời để phối hợp với ngành công an triển khai các mặt công tác mang tính chất răn đe cũng như giáo dục”, vị này nói.

Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa cho rằng cần trang bị cho các em học sinh ý thức về quyền bất khả xâm phạm, dạy các em cách tự bảo vệ để phòng, chống bạo lực học đường.

Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vào Lâm Đồng, có chỉ đạo xử lý nhằm ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng, xử lý nghiêm hay khắc phục hậu quả của các vụ việc bạo lực học đường, không phải là một giải pháp. Để khắc phục một cách căn cơ, cần đến sự quan tâm của gia đình, nhà trường từ khi bạo lực chưa xảy ra. Bên cạnh đó, cần trang bị cho các em học sinh ý thức về quyền bất khả xâm phạm, dạy các em cách tự bảo vệ.

“Chúng ta cần phải tuyên truyền để trẻ em ý thức được quyền của mình, quyền đó là quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, về danh dự, về nhân phẩm, về ý thức của các cháu. Như vậy không ai có quyền được tác động đến người khác liên quan đến sức khỏe. Đây là một việc mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho các cháu để các cháu ý thức được quyền của mình. Qua việc hướng dẫn, chúng ta tuyên truyền như vậy thì cũng làm cho những trẻ khác hiểu được rằng các bạn không được quyền tác động đến sức khỏe hoặc là thân thể của những người bạn của mình, đó là việc không được phép làm”, luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa nhận định.