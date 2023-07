Bị mô tô phân khối lớn tông từ phía sau, 1 người phụ nữ ở Đắk Lắk tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h55’ chiều nay, khi xe mô tô phân khối lớn biển kiểm soát: 47A1 – 007.31 do một nam thanh niên (chưa rõ danh tính và nơi cư trú) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột vào trung tâm thành phố. Khi xe chạy đến khu vực phường Tân An (cách cầu cạn Lê Duẩn khoảng 300 mét), thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát: 47B3 – 072.94 do một phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính và nơi cư trú), chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh và bất ngờ từ phía sau khiến người phụ nữ trên xe máy ngã văng xuống đường tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng; xe mô tô phân khối lớn lao lên giải phân cách cứng giữa đường hư hỏng, nam thanh niên bị đa chấn thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc mô tô phân khối lớn va chạm với xe của nạn nhân.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.