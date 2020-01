Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm từ vụ đánh bạc ở Củ Chi

Cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ đánh bạc dẫn đến nổ súng ở huyện Củ Chi về việc nắm chắc địa bàn. Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chăm lo Tết Canh Tý 2020 và triển khai công tác ngăn chặn, khống chế dịch viêm phổi do virus Corona gây ra.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, năm nay công tác chăm lo Tết cho người dân TP được thực hiện tốt, đảm bảo đồng bào TP ai cũng có Tết an vui, đầm ấm. Có gần 1 triệu người là gia đình khó khăn, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng… được chăm lo đầy đủ. Bên cạnh đó, chất lượng các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí ngày càng tốt hơn, được người dân khen ngợi; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: PLO.

Tuy nhiên, ông Nhân cho rằng tại một số địa phương vẫn còn tồn tại những hoạt động không lành mạnh trong dịp Tết như việc tổ chức đá gà, đánh bạc vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là vụ việc xảy ra ở huyện Củ Chi.

Bí thư Thành ủy TP. HCM nhấn mạnh: "Việc xảy ra ở Củ Chi chúng ta cần rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc. UBND đã có chỉ đạo nội dung này, đề nghị các Bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát ngay các địa điểm có nguy cơ xảy ra các vụ việc tiêu cực".

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu các địa phương phải có sự rà soát các hoạt động liên quan đến cho vay nặng lãi, xã hội đen. Trên cơ sở này, vào tháng 3/2020 tới, TP. HCM sẽ có hội nghị chuyên đề sâu đánh giá tình hình để có giải pháp ngăn chặn tệ nạn xã hội này.

Như VOV đã đưa tin, vào Mùng 5 Tết, tức 29/1, một vụ nổ súng tại sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Kẻ gây ra vụ việc trên là Thượng úy cảnh sát tên Lê Quốc Tuấn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tiếp tục thực hiện việc truy bắt nghi can./.