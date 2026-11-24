Trưa 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trước đó, khoảng 8 giờ 05 phút ngày 24/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội (CATP) nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 08 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ sập nhà

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố và Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong hiện trường. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến 13h00, có 16 nạn nhân thương vong trong vụ nổ bình gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội). Trong đó, 6 tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký văn bản khẩn gửi Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công an Thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.