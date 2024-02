Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiểm tra việc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 15/2, Đoàn công tác của tỉnh An Giang do ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, kiểm tra thực tế tại một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024.

Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu Châu Đốc.

Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu Châu Đốc thuộc gói thầu số 17, Dự án Xây dựng Tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Công trình được khởi công ngày 9/3/2022. Giá trị xây lắp công trình hơn 534 tỷ đồng. Đến nay, công trình hoàn thành trên 90% khối lượng, dự kiến sẽ thông xe vào dịp lễ 30/4/2024.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, ông Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương tiến độ hoàn thành dự án của nhà thầu và mong muốn phía chủ đầu tư, đơn vị thi công và anh em kỹ sư, công nhân cùng lãnh đạo thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu phối hợp chặt chẽ, sớm đưa công trình vào khai thác, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên khu vực trong vùng, kết nối An Giang với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Đoàn kiểm tra dự án đường bộ Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Còn tại dự án đường bộ Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang tại điểm đầu của dự án (Km0+314, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần thiết bị 624 thi công. Ông Lê Hồng Quang và Đoàn công tác của tỉnh An Giang trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (Chủ đầu tư), nhà thầu thi công về tiến độ triển khai dự án.

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, Trung tá Lê Xuân Đại, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 11 (Tổng công ty Trường Sơn) cho biết, gói thầu có tổng chiều dài gần 17km, thời gian thi công là 42 tháng. Đến thời điểm này, đã thực hiện được khoảng 8,2% giá trị hợp đồng, chậm tiến độ khoảng 8,32% so với kế hoạch đề ra. Thời gian thực hiện gói thầu đã hơn 8 tháng (xấp xỉ 20%). Theo kế hoạch đề ra, hiện nhà thầu còn 34 tháng để hoàn thành dự án đúng tiến độ, tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn cát đang gây ra nhiều khó khăn cho nhà thầu.

Đồng thời, Trung tá Lê Xuân Đại, kiến nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tạo mọi điều kiện, hỗ trợ nguồn cát cho nhà thầu để dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, ông Lê Hồng Quang đã chia sẻ khó khăn, vất vả và hoan nghênh nhà thầu, anh em kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của dự án với quốc gia nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Đồng thời, đề nghị, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đội ngũ kỹ sư, anh em công nhân tăng cường phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn; tiếp tục huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo tiến bộ thi công theo kế hoạch.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Lê Hồng Quang chúc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, anh em kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trình thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cầu Châu Đốc năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, năm mới thành công

Ông Lê Hồng Quang nói: “Năm mới, tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúc tất cả các anh em công nhân có mặt tại buổi gặp mặt hôm nay mạnh khỏe. Trên tinh thần quyết tiến, quyết thắng công ty cũng cần khẩn trương tập hợp công nhân, máy móc để đảm bảo đúng tiến độ đề ra”.