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Bị xử phạt 120 triệu đồng vì cung cấp trò chơi điện tử trên mạng trái quy định

Thứ Hai, 10:28, 16/11/2026
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VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH T.S.W, với tổng số tiền 120 triệu đồng và tịch thu 01 phương tiện vi phạm do cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trong lĩnh vực trò chơi điện tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản “T.S.W” có dấu hiệu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định tài khoản trên thuộc Công ty TNHH T.S.W, có trụ sở tại thôn Mậu A 2, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

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Trò chơi điện tử trên mạng do tài khoản T.S.W cung cấp.

Tại cơ quan Công an, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH T.S.W đã thừa nhận hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 trên mạng khi không có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và không có Giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G4 trên mạng.

Căn cứ các quy định của Điều 98, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH T.S.W về 02 hành vi vi phạm nêu trên, với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng; đồng thời tịch thu 01 phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Trong bối cảnh công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, việc xây dựng và đưa các trò chơi điện tử lên môi trường mạng trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng phải tuân thủ các quy định về giấy phép, giấy chứng nhận, thông báo phát hành và các yêu cầu quản lý có liên quan. Việc cung cấp dịch vụ khi chưa đủ điều kiện, không chỉ dẫn đến nguy cơ bị xử lý theo quy định của pháp luật, mà còn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thông tin, quyền lợi người chơi và an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo: Các tổ chức, doanh nghiệp phát triển và cung cấp trò chơi điện tử trên mạng cần chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ thủ tục cấp giấy chứng nhận, thông báo phát hành trò chơi theo quy định; bảo đảm nội dung trò chơi, phân loại độ tuổi, xác thực thông tin người chơi và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

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Cơ quan công an làm rõ sự việc

Đối với người dân, cần thận trọng khi tải và sử dụng trò chơi điện tử không rõ nguồn gốc; không truy cập đường dẫn lạ, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho các đối tượng không đáng tin cậy; tránh tham gia các hoạt động cá cược, đánh bạc hoặc giao dịch vật phẩm ảo trái quy định thông qua trò chơi điện tử. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu cung cấp trò chơi điện tử trái phép hoặc lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

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TP.HCM xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trong 11 tháng

VOV.VN - Trong 11 tháng năm 2026, CSGT TP.HCM đã xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, phần lớn qua phạt nguội. Toàn thành phố ghi nhận 107 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện dừng, đỗ làm 63 người chết, đặt ra yêu cầu siết chặt kiểm soát, nhất là quanh các khu công nghiệp.

CTV Lê Tùng Linh/VOV-Tây Bắc
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