Biển người đổ về Bảo tàng Hà Nội xem quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Hàng nghìn người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã đổ về Bảo tàng Hà Nội trong ngày đầu công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Không gian trưng bày với sa bàn quy hoạch, công nghệ 3D Mapping và hệ thống bản đồ hiện đại mang đến góc nhìn trực quan về diện mạo Hà Nội trong tương lai.