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Thứ Hai, 17:41, 29/06/2026

Biển người đổ về Bảo tàng Hà Nội xem quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

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VOV.VN - Hàng nghìn người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã đổ về Bảo tàng Hà Nội trong ngày đầu công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Không gian trưng bày với sa bàn quy hoạch, công nghệ 3D Mapping và hệ thống bản đồ hiện đại mang đến góc nhìn trực quan về diện mạo Hà Nội trong tương lai.
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 1
Chiều 29/6, UBND TP Hà Nội chính thức tổ chức buổi lễ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đến dự và cắt băng công bố có ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, lãnh đạo các sở: Xây dựng, Văn hóa và Thể thao...
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 2
Sau khi buổi lễ kết thúc, hàng nghìn người dân tràn vào bên trong Bảo tàng Hà Nội tham quan các khu vực trưng bày mô hình 3D, video, hình ảnh... về quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.
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Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội. Việc Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xem là quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, mở ra không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống và hạnh phúc thuộc nhóm cao nhất thế giới. (Ảnh: Biển người tại tầng 1 Bảo tàng Hà Nội)
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 4
Theo quy hoạch, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km2. Dự báo quy mô dân số đạt khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035 và tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065. (Ảnh: Khu vực tập trung đông người nhất xung quanh sa bàn tổng thể quy hoạch ở tầng 1 Bảo tàng Hà Nội).
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 5
Đồ án được xây dựng trên quan điểm phát triển Thủ đô theo phương châm "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, phát triển hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa và đổi mới sáng tạo. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tạo nền tảng cho sự phát triển cân bằng, bền vững của toàn vùng Thủ đô. (Ảnh: Phía bên ngoài, người dân đổ về mỗi lúc một đông).
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Trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. (Ảnh: Để tránh quá tải, Ban Tổ chức phát vé miễn phí để người dân lần lượt vào bên trong bảo tàng tham quan chi tiết quy hoạch Thủ đô).
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 7
Với tầm nhìn 100 năm, Thủ đô hướng tới trở thành thành phố toàn cầu "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", là trung tâm kết nối quốc tế về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nằm trong nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. (Ảnh: Không chỉ tầng 1 tập trung quá tải người, trên các tầng của Bảo tàng Hà Nội cũng có hàng nghìn người tham quan các mô hình quy hoạch của Thủ đô).
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 8
Quy hoạch xác lập 11 nhóm giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Trong đó nổi bật là định hướng phát triển liên kết vùng theo mô hình "hạt nhân - vệ tinh", thúc đẩy kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô. (Ảnh: Các tầng lớp nhân dân đổ về bảo tàng Hà Nội xem quy hoạch chi tiết của Thủ đô)
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 9
Đặc biệt, thành phố quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.153km, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tạo động lực chuyển đổi phương thức phát triển đô thị theo hướng hiện đại, giảm ùn tắc và phát triển bền vững. (Ảnh: Rất đông người trẻ theo dõi chi tiết quy hoạch Thủ đô)
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 10
Quy hoạch cũng định hướng hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, trong đó có Khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc; xây dựng Đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam; đồng thời phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 11
Theo phương án bố trí không gian trưng bày, tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội đặt sa bàn quy hoạch tổng thể hình tròn có đường kính 7m, cập nhật toàn bộ nội dung mới của đồ án tầm nhìn 100 năm. Tầng 4 với diện tích khoảng 1.200m2 được thiết kế thành không gian triển lãm chuyên đề, trưng bày hệ thống sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu Mapping 3D tái hiện sinh động định hướng phát triển của Thủ đô.
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 12
Bên cạnh đó là hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ, lịch sử mở rộng địa giới hành chính, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất và các khu chức năng.
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 13
Không gian triển lãm còn giới thiệu bản vẽ, mô hình của nhiều dự án tiêu biểu, khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D về quy hoạch và hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và hình dung diện mạo tương lai của Thủ đô.
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 14
Ông Nguyễn Lâm Hà (Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ: "Lần đầu tiên ở Việt Nam có quy hoạch dài hạn đến 100 năm, chúng tôi rất háo hức, thậm chí là tò mò đến xem tương lai 100 năm sau bộ mặt của Thủ đô sẽ thay da đổi thịt như thế nào. Việc quy hoạch này rất ý nghĩa, rất mong quy hoạch sẽ giúp chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao hơn nữa".
bien nguoi do ve bao tang ha noi xem quy hoach thu do tam nhin 100 nam hinh anh 15
Trong khi đó, bà Trần Thị Thanh (Hà Nội) cho rằng: "Thời gian gần đây, chúng tôi lo lắng vì nhiều dự án mới không theo quy hoạch trước đó, nhưng khi xem quy hoạch 100 năm như thế này chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Yên tâm ở đây là nếu có nằm hay không nằm trong quy hoạch thì chúng tôi còn chủ động trong đời sống, sinh hoạt cũng như định hướng trong tương lai của mình. Tôi hy vọng, các cấp cần thực hiện theo đúng quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch một vài năm sau đó lại thay đổi quy hoạch khiến người dân không theo dõi, cập nhật kịp".
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Một bạn trẻ sống tại Xuân Mai (Hà Nội) vượt hơn 30km ra Bảo tàng Hà Nội theo dõi bản quy hoạch chi tiết Thủ đô nói chung và khu vực mình sinh sống nói riêng.
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Song hành với việc công bố quy hoạch, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.
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Đáng chú ý, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mở rộng đáng kể thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân và UBND thành phố trong tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, chính sách thu nhập, điều hành ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư, quản lý đất đai và đổi mới phương thức quản trị đô thị trên nền tảng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Luật cũng cho phép thành lập các khu kinh tế tự do và khu thương mại tự do.
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Bên cạnh đó, Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội trao cho Hà Nội nhiều cơ chế vượt trội trong lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với các trường hợp đặc biệt; quyết định chủ trương đầu tư; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư linh hoạt và huy động các nguồn vốn đặc thù cho các dự án trọng điểm.
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Các cơ chế này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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Người dân rất quan tâm đến quy hoạch giao thông của Thủ đô Hà Nội trong tương lai.
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Khu vực hình ảnh tương lai của Hà Nội thu hút đông đảo người dân tham quan.
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Với tầm nhìn dài hạn, Hà Nội cũng đặt mục tiêu phát triển theo hướng xanh và bền vững hơn. Không gian công cộng, hành lang xanh, mặt nước và hệ sinh thái ven sông sẽ trở thành một phần cấu trúc đô thị tương lai. Đây không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là yếu tố nâng cao chất lượng sống và sức cạnh tranh của Thủ đô.
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Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, dọc hai bên sông Hồng sẽ được đầu tư, phát triển mạnh mẽ với các khu đô thị hiện đại. 
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Việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng với hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù mới được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hà Nội, hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị toàn cầu hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hiến ngàn năm, là trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực tăng trưởng của cả nước trong thế kỷ mới.

 

Văn Ngân, Sỹ Thành/VOV.VN
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