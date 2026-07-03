Biển người hân hoan ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố mang tên Bác

Tối 2/7, hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố (Quận 1 cũ) để thưởng lãm chương trình trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ 3D Mapping, cầu truyền hình và màn pháo hoa đặc biệt chào mừng 50 năm TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác Hồ.

Màn trình diễn pháo hoa nước lần đầu được trình diễn, ở những phút đầu khai hoả vẫn kịp rực sáng trên bầu trời TP.HCM trước bị khói bao phủ.

Ngay từ chiều tối, các tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng và khu vực đầu hầm sông Sài Gòn đã chật kín người dân đến chọn vị trí đẹp để theo dõi chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa.

Mưa và khói pháo hoa mịt mù, người dân TP.HCM vẫn trọn niềm vui khi Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật ý nghĩa khác.

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc, cầu truyền hình phía trước trụ sở HĐND - UBND TP.HCM đã mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm thanh, ánh sáng ấn tượng và cảm xúc tự hào về một thành phố năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Tại trung tâm TP.HCM người dân được thưởng lãm pháo hoa tại 2 điểm là đầu hầm vượt sông Sài Gòn và toà Tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Marina Sài Gòn.

Đến 21h00 cùng với 14 điểm bắn pháo hoa khác trên địa bàn, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại trung tâm Quận 1 cũ là đầu hầm vượt sông Sài Gòn và toà Tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Marina Sài Gòn đồng loạt được khai hoả.

Do cơn mưa xuất hiện trước giờ bắn, khiến khói pháo khó tan tích tụ, đã ảnh hưởng tầm nhìn, độ trong và sắc nét của những chùm pháo hoa.

Dù thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa xuất hiện trước giờ bắn, khiến khói pháo khó tan, tích tụ, đã làm ảnh hưởng tầm nhìn, độ trong và sắc nét của những chùm pháo hoa. Tuy vậy, điều đó không làm giảm đi sự háo hức, niềm tự hào của người dân trong dịp kỷ niệm đặc biệt của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Biển người thưởng lãm pháo hoá tầm cao tại điểm bắn đầu hầm vượt sông Sài Gòn.

Đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa nước lần đầu được trình diễn, ở những phút đầu khai hoả vẫn kịp rực sáng trên bầu trời TP.HCM, vẫn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Ở những phút đầu khai hoả vẫn kịp rực sáng trên bầu trời TP.HCM, vẫn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Anh Nguyễn Văn Nam Anh người dân TP.HCM cho biết đã có mặt từ sớm và chờ hơn 3 tiếng đồng hồ để được chiêm ngưỡng khoảnh khắc này. Tuy nhiên, do thời tiết mưa và khói pháo tích tụ nhiều nên phần nào trải nghiệm của anh không như kỳ vọng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui và tự hào.

Dù trải nghiệm ngắm pháo hoa không như kỳ vọng, nhưng nhiều người dân TP.HCM vẫn cảm thấy rất vui và tự hào.

"Tôi chờ hơn 3 tiếng để xem pháo hoa trong dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác. Dù trời mưa và khói pháo khá nhiều nên việc quan sát chưa được trọn vẹn nhưng tôi vẫn rất vui và tự hào. Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp người dân như tôi cảm nhận rõ hơn không khí của ngày kỷ niệm đặc biệt này và thêm yêu, thêm tự hào về thành phố mang tên Bác", anh Nam Anh chia sẻ.