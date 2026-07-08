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Biên phòng Cao Bằng hỗ trợ xây dựng điểm trường vùng biên

Thứ Tư, 11:42, 08/07/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ xây dựng điểm trường Mầm non Cốc Pàng tại xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng.

Công trình trường Mầm non Cốc Pàng khởi công ngày 19/6 từ nguồn xã hội hóa, được thiết kế theo ý tưởng kiến trúc “Nếp nhà cho em” và lấy cảm hứng từ nhà sàn truyền thống của người dân địa phương. Công trình gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp nấu ăn, khu vệ sinh khép kín, hệ thống tường rào, cổng trường và sân chơi. 

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Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ xây dựng điểm trường Mầm non Cốc Pàng tại xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng.

Do yêu cầu tiến độ thi công gấp rút, trong khi điều kiện địa bàn miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nhất là về nhân lực và tổ chức bảo đảm, UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng điểm trường này.

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Các đơn vị tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tham gia xây dựng điểm trường Mầm non Cốc Pàng.

Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tổ chức lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng điểm trường Mầm non Cốc Pàng nói riêng và các trường nội trú liên cấp trên địa bàn khu vực biên giới. 

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Mỗi viên gạch, mỗi ngày công lao động mà cán bộ, chiến sĩ đóng góp không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của người lính quân hàm xanh dành cho sự nghiệp “trồng người” nơi biên cương Tổ quốc.

Ngay sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sĩ được phân công đã tham gia vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công các hạng mục phụ trợ, chỉnh trang khuôn viên và vệ sinh công trình. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công và chính quyền địa phương, phấn đấu hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ để đưa điểm trường vào sử dụng trước năm học 2026 - 2027.

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Bộ đội Biên phòng Cao Bằng góp sức dựng nhà, xây thế trận "lòng dân" nơi biên giới

VOV.VN - Trên tuyến biên giới dài hơn 333km tại tỉnh Cao Bằng, những người lính Biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền quốc gia mà còn nỗ lực giúp đồng bào các DTTS an cư qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từng ngôi nhà mới mọc lên là thêm nhịp nối giữa ý Đảng và lòng dân, vun đắp thế trận quốc phòng toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Duy Thái- Huy Dương/VOV-Đông Bắc
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Bộ đội Biên phòng Cao Bằng góp sức dựng nhà, xây thế trận "lòng dân" nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng góp sức dựng nhà, xây thế trận "lòng dân" nơi biên giới

VOV.VN - Trên tuyến biên giới dài hơn 333km tại tỉnh Cao Bằng, những người lính Biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền quốc gia mà còn nỗ lực giúp đồng bào các DTTS an cư qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từng ngôi nhà mới mọc lên là thêm nhịp nối giữa ý Đảng và lòng dân, vun đắp thế trận quốc phòng toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.

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VOV.VN - Trên dải đất biên cương Cao Bằng, những năm qua, hàng trăm căn nhà mới đã được dựng lên từ nghĩa tình và sự sẻ chia của người lính biên phòng với đồng bào biên giới, góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

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