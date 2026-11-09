Biên phòng Đắk Lắk tăng cường tuyên truyền pháp luật ở biên giới

Tại xã Buôn Đôn, các đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Bo Heng, Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương”. Học sinh được tuyên truyền về Luật Trẻ em, phòng, chống mua bán người và Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Qua các hình thức trực quan, sinh động, cán bộ Biên phòng giúp các em nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường tại Trường Tiểu học Âu Cơ.

Cùng với tuyên truyền trong trường học, các đơn vị phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn tổ chức tuần tra, nắm tình hình địa bàn; duy trì các mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tố giác tội phạm”, “Thôn, buôn không có ma túy, tệ nạn”, phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác và phòng ngừa tội phạm.

Tại phường Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Trường Tiểu học Âu Cơ tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường cho 750 học sinh. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy và thủ đoạn lôi kéo học sinh sử dụng trái phép chất ma túy. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, không nhận đồ ăn, thức uống, vật dụng không rõ nguồn gốc từ người lạ và kịp thời báo cho gia đình, nhà trường khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với các lực lượng tuần tra nắm tình hình trên địa bàn xã Buôn Đôn.

Thông qua các hoạt động này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với nhân dân và học sinh, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn biên giới không ma túy.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chung tay xây dựng địa bàn biên giới VOV.VN - Trong hai ngày 12 và 13/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn và chăm lo thiếu nhi khu vực biên giới.