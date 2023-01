Biến thể phụ XBB của Omicron xuất hiện tại TP.HCM nhưng tỉ lệ nhỏ

Biến thể phụ BA.2.75 của Omicron có đáng lo ngại?

VOV.VN - Biến thể phụ BA.2.75 có thêm các đột biến so với biến thể phụ BA.5, do đó nó có nhiều thay đổi trong protein gai hơn. Đây là lí do khiến BA.2.75 có thể "né" miễn dịch tốt hơn.