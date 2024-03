Biệt đãi để giữ chân người lao động

VOV.VN -Dù giảm doanh thu, lợi nhuận eo hẹp do khó khăn chung nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì đủ việc làm cho người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh, tiền lương, thưởng. Do vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, người lao động tại các doanh nghiệp quay trở lại làm việc với tỷ lệ cao hơn so với mọi năm rất nhiều.