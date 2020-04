Bình Định bàn giao tê tê và voọc chà vá chân xám quý hiếm

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định vừa tiến hành bàn giao 2 cá thể tê tê Java và voọc chà vá chân xám quý hiếm cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam.

2 cá thể tê tê Java còn nhỏ, mỗi con nặng nửa kg được ông Huỳnh Nhật Trịnh, ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tự nguyện giao nộp. Còn cá thể voọc chà vá chân xám do ông Lê Văn Chuẩn ở làng Suối đá, xã Canh Hiệp, huyện miền núi Vân Canh tự nguyện giao nộp. Con voọc này nặng 0,7kg, là con non, chưa tự ăn được, chỉ uống sữa được bà con bắt giữ khi đi làm nương. Ông Chuẩn xin về và giao lại cho cơ quan chức năng để cứu hộ. Được biết, cả tê tê Java và vọoc chà vá chân xám đều thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm IB.

Bàn giao voọc cho trung tâm cứu hộ (ảnh Kiểm lâm).

Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết: "Con voọc với con tê tê đang còn nhỏ, mới sinh, sức khỏe yếu cho nên Chi cục Kiểm lâm quyết định giao cho Trung tâm cứu hộ Cúc Phương. Từ đầu năm đến giờ có 1 con khỉ mặt đỏ được tôi cứu hộ song chết do bị thương và ngộ độc thuốc"./.