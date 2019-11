Bình Định cấm biển, cho học sinh nghỉ học tránh bão số 6

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra công tác đối phó với bão số 6, trong đó đặc biệt ưu tiên công tác di dời dân vùng trũng thấp, sạt lở đến nơi an toàn. Hiện có 56 tàu hàng đã được bố trí, neo đậu an toàn tại cảng Quy Nhơn. Trước đó, hơn 20 tàu hàng đã được yêu cầu đi khỏi vịnh Quy Nhơn để đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng neo đậu chen chúc dẫn đến va đập.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (người đội mũ cối) kiểm tra tại Nhơn Hải- TP Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại Cảng Quy Nhơn.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các địa phương kiểm tra các hồ đập, các công trình xung yếu và khẩn trương gia cố những điểm bị hư hỏng. Bao cát do UBND tỉnh cấp phải nhanh chóng cấp phát cho dân và hỗ trợ giúp người dân chằng chống nhà cửa. UBND TP Quy Nhơn huy động lực lượng gia cố xong đoạn kè biển Nhơn Hải bị bão số 5 làm sập đổ và tổ chức di dời các hộ dân sinh sống sát đoạn kè này đến nơi an toàn.

Kè Nhơn Hải đã được gia cố tạm.

Kè Nhơn Hải- TP Quy Nhơn bị sóng đánh vỡ trong bão số 5 vừa qua.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho học sinh nghỉ học ngày thứ 2 (11/11) và tùy vào điều kiện thực tế bão lũ, tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, tất cả các cơ quan, đơn vị phải ứng trực 24/24 giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương kiên quyết hơn trong việc di dời hơn 1.300 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 12h ngày 10/11. Đại úy Lê Văn Ái, Đồn Biên phòng Cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị ứng trực tại cảng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Người dân lấy cát vào bao gia cố mái nhà.

"Ban chỉ huy đồn cửa khẩu chúng tôi trực chiến 100 % ban ngày ban đêm, tuyên truyền tất cả phương tiện. Phương tiện nào ra vào đều tuyên truyền hết, kể cả thúng và phương tiện nhỏ. Các phương tiện đi vào thì cho vào cònbkhông cho phương tiện xuất bến. Hầu như các phương tiện nhập bến, bán cá xong đã đưa vào neo đậu đúng nơi quy định để bảo đảm an toàn", Đại úy Lê Văn Ái cho biết./.