Bình Định: Va chạm với xe cảnh sát giao thông, 1 người tử vong

Chiều 16/4, trên địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định) xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định và 1 xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Ty, 63 tuổi, trú phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ô tô của CSGT Công an Bình Định bị móp đầu sau vụ va chạm. (Ảnh: VTC News)

Tại thời điểm trên, xe ô tô 77A-00448 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng từ thị xã An Nhơn đi huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, khi đến phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn thì xảy ra va chạm với xe máy do 77N4- 1553 do ông Ty điều khiển đang đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông Ty bị chấn thương nặng, đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng sau đó tử vong.

Ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo công an điều tra làm rõ và động viên gia đình người bị nạn. Tiếp đó sẽ giám định hiện trường và tiến hành xử lý các bước theo quy định của pháp luật./.

