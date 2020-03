Bình Dương: 1 người chết, 6 người nhập viện nghi ngộ độc do ăn con Sam

Sáng nay (10/3), Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đang cử lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chết người nghi ngộ độc do ăn con Sam xảy ra tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng.

Hàng xóm xung quanh đến đưa các nhạn nhân bị ngộ độc đi cấp cứu