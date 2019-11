Bình Dương: Người chồng đánh vợ dã man đã ra công an trình diện

Chiều nay (19/11), ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, người đàn ông đánh vợ trong video đang lan truyền trên mạng xã hội đã ra công an phường trình diện.

Người đàn ông đánh vợ là N.T.H.H (SN 1985, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), còn nạn nhân là chị T.T.H.K (SN 1983, quê Long Khánh, Đồng Nai). Công an phường đã lấy lời khai và lập biên bản vụ việc. Đối tượng khai nhận đánh vợ do say và đã nhận ra lỗi lầm.

Cảnh người chồng đánh vợ được cắt từ video.

Trong chiều nay, Công an phường An Thạnh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nơi người vợ đang điều trị để lấy lời khai và xác minh mức độ thương tích. Sau đó sẽ chuyển vụ việc cho Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ.

Sự việc diễn ra vào tối 17/11, chị K đi dự tiệc sinh nhật bạn về thì bị H. bạo hành ngay trong phòng trọ. Trong lúc đánh vợ, H đã dùng điện thoại quay lại. Sau đó, video được đăng tải trên mạng xã hội, bị cộng đồng mạng chia sẻ với những bình luận vô cùng phẫn nộ. Trong video, H liên tục chửi mắng, dùng chân đạp liên tục vào đầu, đá vào mặt vợ.



Theo một nguồn tin riêng, anh chồng đánh vợ và đăng tải video vì ghen. Hai người đã có với nhau hai con nhỏ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hiện họ đang thuê nhà trọ ở khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh để làm đồ mỹ nghệ./.