Bình Dương tháo gỡ vướng mắc phòng cháy chữa cháy cho hàng loạt doanh nghiệp

Một ngày sau khi Công văn số 1091 ngày 11/4/2023 của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được ban hành, Công an tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 87 để thực hiện các chỉ đạo.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tuyên truyền, gặp gỡ, hướng dẫn các chủ cơ sở còn gặp vướng mắc sớm khắc phục các tồn tại. Đồng thời, thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn một trong các phương án phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện đảm bảo theo quy định, sớm được nghiệm thu PCCC, đưa công trình vào hoạt động.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định PCCC (ảnh: ĐC).

Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát về PCCC.

Tại đây, công an đã hướng dẫn cụ thể công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC từ khâu nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, đến việc khắc phục các lỗi thường gặp trong quá trình nộp hồ sơ dẫn đến thời gian nộp hồ sơ kéo dài. Những lỗi thường mắc phải trong việc thiết kế đối với hồ sơ thẩm duyệt PCCC cũng được nêu cụ thể để chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát về PCCC nắm bắt các vấn đề tồn tại, thiếu sót và thống nhất thực hiện theo quy định.

Riêng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã lập nhóm zalo mời các đơn vị tham gia nhằm triển khai các quy định mới, những vấn đề cần lưu ý trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; đồng thời trao đổi các vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC (ảnh: ĐC).

Từ những nỗ lực đó, đến nay, khoảng 60% các hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC bị vướng mắc đã được Công an tỉnh Bình Dương giải quyết. Trường hợp còn lại, đang hoàn thiện các nội dung cần điều chỉnh và sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đối với các quy định PCCC, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, trong vòng 18 tháng, Bộ Xây dựng đã ban hành 3 Thông tư 01, 02, 06 liên quan đến các quy định về PCCC trong xây dựng. Do thường xuyên có sự thay đổi nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng trong việc tiếp cận, nắm bắt tổ chức thực hiện./.