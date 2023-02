Bình Dương thông tin lý do công an chậm thụ lý vụ mất xe 

Theo ông Huỳnh Minh Tài, thông tin trên mạng xã hội là chưa chính xác. Cụ thể, chiều 23/2, sau khi nhận được tin báo của bị hại về việc phát hiện xe máy bị lấy cắp đang giấu đang ở phòng trọ số 2, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, công an phường đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, bảo vệ tài sản. Công an cũng đề nghị chủ trọ liên hệ người thuê trọ về mở cửa phòng nhưng không liên lạc được. Sau đó, công an phường báo cáo sự việc và chờ Công an thành phố Thuận An chỉ đạo xử lý. Đến 2h ngày 24/2, công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính và tạm đưa xe về phường để phối hợp với các đơn vị bạn lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Xe phát hiện trong nhà trọ (ảnh: T.H)

Lí do chậm xử lý được vị lãnh đạo phường thông tin, hai xe máy được cho là mất trộm lúc này để đuôi xe quay vào bên trong nên không quan sát được biển số xe để xác định chính xác phương tiện mất trộm. Bên cạnh đó, tài sản mất trộm là từ nơi khác đến nên chưa có hồ sơ để lực lượng chức năng vào phòng trọ xử lý ngay được.

Vị lãnh đạo này khẳng định, thời gian xử lý chậm nhưng theo đúng quy trình. Khi chưa có hồ sơ tin báo ban đầu mà vào xử lý thì lại không đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Công an phường Bình Hòa đã phối hợp với các đơn vị xử lý tin báo mất cắp tài sản theo quy định của pháp luật. Tức là địa phương có tài sản bị mất xử lý nguồn tin báo tố giác tội phạm.

Với khách thuê căn phòng trọ nơi phát hiện hai chiếc xe máy, hiện công an vẫn đang xác định danh tính.

Bị hại nằm ngủ ở bên ngoài canh xe (ảnh: MXH)

Còn theo Công an thành phố Thuận An, trong quá trình thụ lý vụ việc mất trộm phải theo quy định, quy trình. Đối với thông tin chia sẻ mạng xã hội không đúng sự thật, công an thành phố sẽ xác minh, làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin, người dân bị mất xe máy Winner ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ định vị, chủ xe phát hiện kẻ trộm cất giấu xe mình trong phòng trọ khóa ngoài ở phường Bình Hòa. Ngoài chiếc xe nghi bị mất tại phường Dĩ An, còn một chiếc xe nhãn hiệu SH cũng nghi bị mất trộm trước đó tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.

Tuy nhiên, khi chủ xe Winner trình báo Công an phường Bình Hòa thì được yêu cầu về công an phường nơi mất xe để trình báo. Sau khi qua lại nhiều nơi, chủ xe phải “tự canh xe” bằng cách ngủ trước cửa nhà trọ. Còn chủ xe SH khi biết thông tin cũng đến phòng trọ nằm giữ tài sản chờ công an giải quyết./.