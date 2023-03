Bình Phước: Cháy nhà kho rộng 150m2 cùng nhiều tài sản có giá trị

Khoảng 11h trưa 21/3, người dân sống gần khu vực kho chứa bao bố của ông Huỳnh Trần Quang, xã Phú Riêng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thấy lửa, khói bốc lên. Ít phút sau, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả kho chứa hàng.

Lực lượng chữa cháy và công an đang phun nước dập lửa

Thấy vậy, người dân đã báo công an địa phương. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an địa phương triển khai phương án dập lửa.

Sau gần 1 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhà kho rộng hơn 150m2 cùng chiếc xe tải và nhiều tài sản có giá trị.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.