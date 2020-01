Bình Thuận xác định người tung tin 6 người nước ngoài nhiễm virus corona

Liên quan đến thông tin thất thiệt được đưa lên mạng xã hội về 6 người nước ngoài nhiễm virus Corona đang điều trị cách ly tại Bình Thuận gây hoang mang dư luận, chiều nay (28/1), Công an TP. Phan Thiết cho biết, đã xác định được người tung tin là bà Nguyễn Thị Liên Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Phú Tài, TP.Phan Thiết.

Mạng xã hội tung tin có 6 người nghi nhiễm virus corona đang điều trị tại Bình Thuận là thông tin thất thiệt.

Thượng tá Phạm Xuân Thịnh – Phó trưởng Công an TP Phan Thiết cho biết, chiều 28/1, cơ quan công an đã làm việc với bà Nguyễn Thị Liên Dung. Tại cơ quan công an, bà Dung thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo bà Dung, khi đăng thông tin giả lên mạng xã hội đã không lường trước những hậu quả có thể xảy ra.



Hiện Công an TP Phan Thiết đã gửi toàn bộ hồ sơ sang Phòng An ninh Chính trị nội bộ– Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý vụ việc. Một lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ cũng cho hay, đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo qui định của pháp luật.

Trước đó, như VOV đưa tin, chiều 27/1, chủ tài khoản facebook “Dung Nguyễn” thông tin có 6 trường hợp người Trung Quốc nhập viện điều trị tại bệnh viện An Phước do nhiễm virus Corona. Sau đó, một số tài khoản facebook khác đã chia sẻ thông tin tạo nên sự bất an trong nhân dân./.