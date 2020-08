BN944 là công an Đà Nẵng, đã trực tại nhiều chốt chống dịch Covid-19

BN944: T. T. M, nữ, sinh năm 1984, địa chỉ: đường Hòa Nam 5, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng



- Nghề nghiệp: Công an TP Đà Nẵng

(Ảnh minh họa)

Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm



- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Hòa Nam 5, phường Hòa An.



- Khoảng 7h30 - 17h30 ngày 24/7/2020, bệnh nhân đến nhận nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của Công an TP tại Bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Khoảng 18h cùng ngày, bệnh nhân đến ăn tại quán chay An Lạc trên đường Quang Trung (không nhớ rõ địa chỉ). Sau đó bệnh nhân trở về cơ quan Công an TP Đà Nẵng tại 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, tại đây tiếp xúc với 2 người là chị Đ.T.M.D và chị P.N.K.D. Đến 21h, bệnh nhân trở về nhà.



- Khoảng 7h30 ngày 25-26/7, bệnh nhân đến làm việc tại trụ sở Công an thành phố, tiếp xúc với đồng nghiệp. Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.



- Khoảng 7h30 từ ngày 27-31/7, bệnh nhân tiếp tục đến làm tại trụ sở Công an thành phố, trong thời gian này, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở và tức ngực nên chỉ ở tại phòng làm việc riêng, sau đó đến khoảng 16h30 cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.



- Khoảng 6h30 ngày 1-2/8, bệnh nhân đến mua đồ ăn sáng tại lò bánh mì Anh Quân trên đường Nguyễn Huy Tưởng (không nhớ rõ địa chỉ) sau đó trở về nhà.



- Khoảng 6h30 từ ngày 3-9/8, bệnh nhân tiếp tục đến mua đồ ăn sáng tại lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn khó thở và tức ngực nên xin nghỉ phép ở nhà.



- Khoảng 6h30 ngày 10/8, bệnh nhân đến mua xôi bắp gần lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng. Đến 7h30, bệnh nhân đến làm tại cơ quan, đến 16h30 bệnh nhân trở về nhà.



Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm



- Khoảng 6h30 ngày 11/8, bệnh nhân đến ăn sáng tại lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng. Đến 7h30, bệnh nhân đến làm tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng, tiếp xúc với đồng nghiệp. Đến 16h30, bệnh nhân trở về nhà. Đến 17h30, bệnh nhân đến mua sắm ở tạp hóa ở gần nhà (không nhớ rõ địa chỉ) và có tiếp xúc với 4 người khác (không rõ tên), sau đó bệnh nhân trở về nhà.



- Khoảng 6h-11h ngày 12/8, bệnh nhân tham gia trực chốt tại Khu ẩm thực thuộc Trung tâm giải trí Helio Center Đà Nẵng, tiếp xúc với 4 người khác tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đây. Khoảng 11h-12h cùng ngày, bệnh nhân chuyển đến tham gia trực chốt tại cổng số 5 thuộc Cung thể thao Tiên Sơn (Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn), tiếp xúc với 3 người khác tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đây.



- Khoảng 12h ngày 12/8, bệnh nhân tiếp xúc với anh N.C.V và chị Đ.T.M.D (người đến thay thế vị trí trực chốt cho bệnh nhân), sau đó bệnh nhân trở về nhà.



- Khoảng 7h ngày 13/8, bệnh nhân đến mua mì lá tại đường Nguyễn Huy Tưởng (không nhớ địa chỉ). Đến khoảng 8h, bệnh nhân đến mua thuốc tại nhà thuốc Phước Thiện 3 tại đường Ông Ích Khiêm, tiếp xúc với 2 nhân viên nhà thuốc. Đến 9h ngày 13/8, bệnh nhân đến làm tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng, tiếp xúc với 09 đồng nghiệp.



- Khoảng 10h ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại cơ quan và ăn trưa tại cơ quan với 2 đồng nghiệp.



- Khoảng 12h ngày 13/8, bệnh nhân tham gia trực chốt tại cổng số 5 Cung thể thao Tiên Sơn (Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn), tiếp xúc với 12 người có tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn. Đến khoảng 18h cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.



- Sáng 14/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và trưa cùng ngày có kết quả xét nghiệm (+) với virus SARS-Cov-2.



- Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi./.