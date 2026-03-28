中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới

Thứ Bảy, 10:42, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (28/3), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phân công 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công trên 6 công trình trường học. Nhiệm vụ trọng tâm của các đội là phối hợp bảo đảm tiến độ, hỗ trợ những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết, góp phần cùng các đơn vị quyết tâm hoàn thành công trình.

bo chqs Da nang dieu dong 6 doi xay dung 6 truong pho thong noi tru bien gioi hinh anh 1
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

Việc xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm  tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh khu vực miền núi, biên giới. Hiện nay, thành phố đang tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30/8/2026.

bo chqs Da nang dieu dong 6 doi xay dung 6 truong pho thong noi tru bien gioi hinh anh 2
Quang cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của lực lượng vũ trang thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quyết tâm phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ lâu dài sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới của thành phố.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: xây dựng trường học trường phổ thông nội trú Bộ CHQS Đà Nẵng xã biên giới lực lượng vũ trang thi công công trình giáo dục miền núi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang đồng loạt khởi công xây dựng 11 trường Phổ thông nội trú liên cấp
Tuyên Quang đồng loạt khởi công xây dựng 11 trường Phổ thông nội trú liên cấp

VOV.VN - Sáng 19/3, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới.

Tuyên Quang đồng loạt khởi công xây dựng 11 trường Phổ thông nội trú liên cấp

Tuyên Quang đồng loạt khởi công xây dựng 11 trường Phổ thông nội trú liên cấp

VOV.VN - Sáng 19/3, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới.

Bắc Ninh: Trao 10 tỷ đồng xây dựng trường mầm non ở xã vùng cao khó khăn
Bắc Ninh: Trao 10 tỷ đồng xây dựng trường mầm non ở xã vùng cao khó khăn

VOV.VN - Ngày 12/3, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Vietcombank và Báo Tiền Phong trao khoản kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Sa Lý 2 nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc trẻ tại một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Bắc Ninh: Trao 10 tỷ đồng xây dựng trường mầm non ở xã vùng cao khó khăn

Bắc Ninh: Trao 10 tỷ đồng xây dựng trường mầm non ở xã vùng cao khó khăn

VOV.VN - Ngày 12/3, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Vietcombank và Báo Tiền Phong trao khoản kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Sa Lý 2 nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc trẻ tại một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Đà Nẵng tăng tốc xây 6 trường nội trú vùng biên, phấn đấu hoàn thành trước 30/8
Đà Nẵng tăng tốc xây 6 trường nội trú vùng biên, phấn đấu hoàn thành trước 30/8

VOV.VN - 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi, biên giới của TP. Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Đà Nẵng tăng tốc xây 6 trường nội trú vùng biên, phấn đấu hoàn thành trước 30/8

Đà Nẵng tăng tốc xây 6 trường nội trú vùng biên, phấn đấu hoàn thành trước 30/8

VOV.VN - 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi, biên giới của TP. Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục