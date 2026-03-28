Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phân công 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công trên 6 công trình trường học. Nhiệm vụ trọng tâm của các đội là phối hợp bảo đảm tiến độ, hỗ trợ những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết, góp phần cùng các đơn vị quyết tâm hoàn thành công trình.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

Việc xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh khu vực miền núi, biên giới. Hiện nay, thành phố đang tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30/8/2026.

Quang cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của lực lượng vũ trang thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quyết tâm phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ lâu dài sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới của thành phố.