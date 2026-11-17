Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm bảo đảm an sinh, chăm lo đời sống lực lượng Công an nhân dân.

Trên phạm vi cả nước, Bộ Công an đang quan tâm triển khai các dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương, từng bước tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, công tác xa gia đình, có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bấm nút khởi công dự án.

Việc triển khai dự án tại Đắk Lắk không chỉ giải quyết nhu cầu thực tế của lực lượng Công an trên địa bàn mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung của ngành trong chăm lo đời sống, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Ở đâu, ở chỗ nào là cái nỗi lòng của người cán bộ, chiến sĩ không chỉ ở Đắk Lắk, mà ở khắp 34 tỉnh thành. Chính vì vậy là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tập thể lãnh đạo Bộ Công an rất là quan tâm trong việc phát triển nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân. Làm sao cho cán bộ, chiến sĩ khi đi làm thì yên tâm làm việc.” - Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đắk Lắk được triển khai tại đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, với tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đắk Lắk được triển khai trên diện tích khoảng 18.900 m² tại phường Thành Nhất, với tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm một tòa chung cư 12 tầng, gần 500 căn hộ; khu nhà ở thương mại thấp tầng gồm 15 căn. Tổng diện tích sàn xây dựng các công trình chính khoảng 60.000 m². Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý III/2028, nghiệm thu và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, sau khi sắp xếp hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, địa bàn tỉnh trải dài từ biên giới đến ven biển. Cùng với việc kiện toàn tổ chức Công an địa phương theo mô hình chính quyền hai cấp, việc bố trí, điều động cán bộ đến nơi công tác mới đặt ra những vấn đề cụ thể về chỗ ở, đi lại và sinh hoạt gia đình. Vì vậy, dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Dự án có khu nhà ở xã hội gồm một tòa chung cư 12 tầng, gần 500 căn hộ; khu nhà ở thương mại thấp tầng gồm 15 căn.

“Việc chăm lo đời sống, tạo điều kiện an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an, mà còn là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Điều này càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập có địa bàn rộng lớn, nhiều cán bộ chiến sĩ phải thay đổi nơi công tác, xa nhà còn gặp khó khăn về nơi ở. Tỉnh Đắk Lắk sẽ đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai cho đến khi công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng.” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết.