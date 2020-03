Bộ Công an lấy ý kiến việc xét tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thời gian lấy ý kiến đóng góp là 5 ngày. Theo đề nghị xét thưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an, có11 tập thể, 3 cá nhân được đề nghị xét thưởng.

Theo đó, 11 tập thể được đề nghị xét tặng, gồm: Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng 6, Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai; Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu; và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh.

3 cá nhân gồm: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La./.