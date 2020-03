Bộ Công an nêu lý do Tuấn “khỉ” lẩn trốn được sau khi gây án

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020 chiều nay (3/3), trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về vụ vây bắt Tuấn “khỉ”, đối tượng cướp sòng bạc và bắn chết 5 người tại TP Hồ Chí Minh gây chấn động dư luận vừa qua, Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết ngay sau khi Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ") gây án, Bộ Công an và Công an TP.HCM xác định Tuấn là tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì đối tượng này có súng AK và còn số đạn khá lớn. Ngoài ra còn có thể có các loại vũ khí khác.

Hơn nữa, Tuấn rất thông thạo địa bàn, mối quan hệ rộng và đặc biệt liều lĩnh. Đây cũng là đối tượng có kiến thức đối phó với lực lượng công an. Từ những nhận định đó, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm truy bắt.

Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời câu hỏi của báo chí về vụ vay bắt Tuấn "khỉ".

"Trước khi gây án, Tuấn là cán bộ công an nhưng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không chấp hành ý thức kỷ luật, Tuấn sa vào cờ bạc dẫn đến vụ việc. Sau vụ việc này, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm quản lý cán bộ chiến sĩ và quản lý vũ khí, yêu cầu lãnh đạo Công an Củ Chi kiểm điểm việc quản lý địa bàn, để xảy ra ổ cờ bạc hoạt động trên địa bàn", ông Xô nói.



Taxi công nghệ phải có hóa đơn cho khách khi xuốn xe

Cũng tại cuộc họp báo, phóng viên nêu câu hỏi, việc thí điểm taxi công nghệ sẽ dừng từ 1/4, sau thời điểm này các loại hình như Grab, Be, Fastgo... được coi là doanh nghiệp vận tải hay nhà cung ứng phần mềm vận tải?

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trước khi ra thông báo dừng thí điểm, Bộ đã có đánh giá tình hình và báo cáo Thủ tướng. Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo khi có nghị định thay thế nghị định 86 thì sẽ dừng hoạt động thí điểm taxi công nghệ.

Ngày 17/1, nghị định 100 được ban hành thay thế nghị định 86, theo đó các loại hình xe hợp đồng điện tử chấm dứt thí điểm. Loại hình xe nào phù hợp với quy định tại nghị định 10 về hoạt động vận tải đường bộ sẽ được hoạt động. Một trong số quy định mới là taxi công nghệ khi kết thúc chuyến đi phải gửi hoá đơn điện tử cho hành khách và cơ quan thuế để kiểm soát.

"Loại hình nào cũng phải phù hợp với quy định pháp luật mới được hoạt động, không phân biệt theo tên gọi grab hay tên nào khác", ông Đông nói./.