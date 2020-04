Bộ Công an phát động hiến máu tình nguyện trong CAND

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân với chủ để “Hành trình giọt máu nghĩa tình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì một xã hội khoẻ mạnh và nhân văn, vì sức khoẻ cộng đồng và sức khoẻ chính mình; thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ tham gia hiến máu tình nguyện.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu.

Đồng thời mong muốn tất cả lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi Công an địa phương phấn đấu tình nguyện hiến hơn 1 nghìn đơn vị máu, trong đó riêng Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hiến 5 nghìn đơn vị máu, đặc biệt chú trọng nhóm máu khan hiếm… Với phương châm hành động: “Lực lượng Công an nhân dân- Hành trình giọt máu nghĩa tình” và mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dan là những chiến sĩ tiên phong, đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ phát động, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đã chuyển lời cảm ơn của của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế tới lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Nghĩa cử cao đẹp kịp thời của lực lượng Công an đã giúp người bệnh, giúp các thầy thuốc có thêm nguồn máu trong giai đoạn khó khăn này.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị: Văn Phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tham gia hiến máu./.