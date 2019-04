Bố đánh con dã man phải nhập viện vì tưởng con chơi game

“Nhiều lần tôi có nghe cháu L. bảo bị bố đánh nhưng không để lại sẹo. Sau những lần nghe cháu kể, tôi muốn đưa cháu về nuôi nhưng bố cháu không cho” - Đó là những tâm sự nhói lòng của bà Hoàng Thị Như Hoa (mẹ đẻ cháu L.). Theo bà Hoa, chồng bà là người ít nói, nóng tính, nhiều lần đánh con.

Bà Hoa cho biết, bà và ông Thuận kết hôn sinh được 2 người con. Trong quãng thời gian sống chúng, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên mới đây hai người đã ly dị. Cháu L. ở cùng bố và dì, còn cô em gái ở cùng mẹ.

Người cháu L đầy thương tích sau khi bị bố đánh.

Nói về nguyên nhân L. bị bố đánh, bà Hoa cho biết, sau khi cháu được nhập viện điều trị, tâm lý ổn định, L nói trong đêm 7/4 , cháu đi dép ướt trong nhà nên dì và bố nhắc nhở. Sau đó L. dùng điện thoại của bố để xem điểm trên mạng nhưng bố nghĩ chơi game nên dùng tay đấm và sau đó dùng vật đánh sau lưng cháu.

“L. kể với tôi, cháu bị đánh hơn 30 phút trong nhà, có cả dì đó nhưng không can ngăn”, bà Hoa nói.

Cũng theo bà Hoa, trước đây cháu L. rất ngoan ngoãn, học giỏi nhưng thời gian ở với bố học lực của L. giảm sút. Trước việc cháu L. kể bị bố đánh nhiều lần, bà đã nhắn tin cho chồng nói muốn đưa cháu L. về chăm sóc, dạy dỗ nhưng bố cháu L. không đồng ý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Quang Thiên - Trưởng Công an xã Hương Long (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, tại cơ quan công an, ông Thuận khai do cháu L. dùng điện thoại của bố chơi game nên đánh cháu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, em N.H.L (trú xóm 9, xã Hương Long, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng) đến lớp học trong tình trạng mệt mỏi, với nhiều vết thương trên cơ thể. Phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm gặng hỏi thì L. cho biết vào tối 7/4, em bị bố đẻ đánh đập.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh lên và báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Em L. được đưa đến bệnh viện để điều trị./.

