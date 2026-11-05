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Bộ đội Biên phòng đồng hành rèn nề nếp cho học sinh vùng biên Gia Lai

Thứ Năm, 20:01, 05/11/2026
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VOV.VN - Từ đầu tháng11, các đồn biên phòng đồng loạt triển khai hỗ trợ 7 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên phía Tây Gia Lai rèn nề nếp sinh hoạt, kỹ năng tự phục vụ và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ giúp các em chuẩn bị tâm lý, từng bước làm quen với cuộc sống tập thể trước khi vào ở nội trú.

Sáng thứ Hai đầu tuần, sau lễ chào cờ, sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Nan trở thành lớp học kỹ năng sống. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan hướng dẫn học sinh từ cách rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân đến gấp xếp chăn màn gọn gàng. Những việc thường ngày ở nhà có cha mẹ chăm lo, giờ các em tập tự làm để chuẩn bị cho cuộc sống nội trú.

Qua từng việc nhỏ, các chú bộ đội giúp học sinh rèn tính tự giác và làm quen với nề nếp sinh hoạt tập thể. Chuẩn bị xa gia đình để vào ở nội trú, em Nguyễn Tô Thảo Vi, cảm thấy gần gũi, yên tâm hơn khi bước vào cuộc sống mới.

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Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai giao lưu với học sinh trường nội trú liên cấp ở xã Ia Nan trong giờ chào cờ.

“Chúng em còn rất nhiều bỡ ngỡ khi ở ngôi trường nội trú này. Nhưng hôm nay, các chú đã xuống chỉ dạy cho các em cách vệ sinh cá nhân đúng cách; về an toàn thì chỉ cho các bạn vào trường an toàn hơn”, em Nguyễn Tô Thảo Vi cho biết.

Để đồng hành thường xuyên với nhà trường, Đồn Biên phòng Ia Nan đã thành lập tổ công tác gồm 6 cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện, để giúp duy trì kỷ luật, hướng dẫn học sinh những kỹ năng sinh hoạt cơ bản.

Khi nhà trường tổ chức cho học sinh ở nội trú, tổ công tác sẽ tiếp tục phối hợp rèn nề nếp, hướng dẫn các em tự chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ dùng; hướng dẫn các em tăng gia sản xuất,  làm quen với lao động và trách nhiệm với tập thể.

Trung tá Hứa Văn Thuận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp học sinh chuẩn bị tâm lý, kỹ năng để sớm thích nghi, học tập và sinh hoạt an toàn trong môi trường mới:

“Các đồng chí là những người có kinh nghiệm trong côgn tác huấn luyện và duy trì kỷ luật, xây dựng chính quy tại đơn vị. Những đồng chí ấy xuống tham gia phối hợp cùng nhà trường. Trước mắt là hướng dẫn các em về công tác an ninh, an toàn trước cổng trường và trogn nhà trường. Thứ hai là phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các em kỷ luật trong môi trường nội trú”.

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Tổ công tác của biên phòng sẽ phụ trách dạy kỹ năng sống và giáo dục ý thức kỷ luật, tự lập cho học sinh trong môi trường nội trú.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, 7 đồn biên phòng tại 7 xã biên giới có trường nội trú đã ký kết quy chế phối hợp với nhà trường. Trong đó, trọng tâm là rèn nề nếp, kỹ năng tự phục vụ, bảo đảm an toàn và hỗ trợ học sinh khó khăn, có nguy cơ bỏ học; bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ biên giới.

Thầy Trịnh Xuân Giáp, Hiệu trưởng trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Nan, cho biết, bộ đội biên phòng đã đồng hành từ những ngày đầu thành lập trường: cắt tóc, hướng dẫn học sinh giữ vệ sinh, tổ chức hoạt động vui chơi; cùng giáo viên tìm hiểu hoàn cảnh những em thường xuyên nghỉ học, có nguy cơ bỏ học để đến tận nhà vận động, giúp các em duy trì việc đến lớp.

“Đây là việc làm cần xuyên suốt trong thời gian rất dài, để thiết lập thói quen, nề nếp là phải mất một thời gian rất dài và phải kiên trì, kiên nhẫn, cần rất chia sẻ và có tình thương. Cho nên phải nói là các anh bộ đội biên phòng là người thầy thứ hai. Trước đây, chiến sĩ quân hàm xanh đứng lớp dạy chữ, bây giờ thì huấn luyện và dạy làm người", thầy Trịnh Xuân Giáp, Hiệu trưởng trường nói.

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Bộ đội biên phòng dạy học sinh rửa tay trước giờ ăn cơm.  

Từ những việc nhỏ mỗi ngày, sự phối hợp giữa nhà trường và các đồn biên phòng hướng tới giúp học sinh sống tự lập, học tập có nề nếp; để cha mẹ yên tâm khi gửi con đến trường.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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