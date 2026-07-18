Bộ đội Biên phòng Lai Châu cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 16/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử vừa huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường, Lai Châu.

