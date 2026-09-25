Bộ đội Biên phòng mang Trung thu đến tận giường bệnh cho trẻ em ở Vũng Tàu
VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đồn Biên phòng Chí Linh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa và Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.
Trung thu này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp với MTTQ hai phường chuẩn bị và tặng 750 suất quà có tổng giá trị hơn 250 triệu đồng cho thiếu nhi tại địa phương.
Tại phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng, chương trình Trung thu được tổ chức trong vui tươi, đầm ấm với hàng trăm thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Đơn vị và địa phương tổ chức đoàn đến Bệnh viện Vũng Tàu, thăm và tặng quà các bệnh nhi, để các em cũng có không khí Trung thu vơi bớt phần nào những lo lắng, mệt mỏi trong quá trình điều trị.