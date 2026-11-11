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Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Tư, 08:34, 11/11/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực cứu hộ thành công 4 thuyền viên trên một phương tiện bị chìm trên biển.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 10/11, tại khu vực phao số 10, vùng biển thuộc xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký SG-8786-TS đang hành trình từ Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh về Cửa Tiểu để sửa chữa thì gặp sóng lớn. Sóng đánh thủng đáy phương tiện, khiến nước tràn vào khoang và phương tiện nhanh chóng bị chìm.

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Lực lượng Biên phòng Cửa Tiểu đã khẩn trương phối hợp với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu thuộc Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phối hợp với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

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Các ngư dân được chăm sóc vết thương sau khi vào bờ an toàn

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu được cả 4 thuyền viên, gồm các ông Nguyễn Hữu Nhân, Mai Tuấn Đạt, Lê Xuân Đảo và Võ Tuấn Anh, đưa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu an toàn.

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Hiện tại sức khỏe các nạn nhân đã ổn định

Tại đây, các thuyền viên được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe và lấy lời khai để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện tại sức khỏe của cả 4 nạn nhân đều ổn định.

Việc kịp thời triển khai lực lượng, phối hợp với các phương tiện hoạt động trên biển đã giúp cứu sống 4 thuyền viên, hạn chế thiệt hại về người trong vụ chìm phương tiện và thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của người chiến sỹ mang quân hàm xanh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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