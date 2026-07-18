Bộ đội giúp nhân dân vùng cao Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo báo cáo của UBND xã Mù Cang Chải, đến nay, mưa lớn đã làm 17 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 26 nhà có nguy cơ mất an toàn phải di dời. Trên Quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với khoảng 180 m³ đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai nỗ lực khơi thông các tuyến đường bị sạt lở

Tuyến đường liên xã, liên thôn lên Kim Nọi cũng xảy ra 3 điểm sạt taluy dương với tổng khối lượng khoảng 423 m³ đất đá tràn xuống mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân... Đặc biệt, taluy dương phía sau kho vũ khí của Ban Chỉ huy Quân sự xã Mù Cang Chải cũng bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Cán bộ chiến sỹ và người dân dọn dẹp đất sạt xuống một hộ gia đình ở thôn La Phu Khơ, xã Mù Cang Chải

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu, một số khu vực đồi núi, địa hình dốc, nền đất yếu sau nhiều ngày ngấm nước, nguy cơ sạt lở đất luôn ở mức cao, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt đất để hướng dẫn nhân dân phòng tránh

Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi tiến hành di dời tài sản và cơ sở vật chất, cũng như dọn dẹp đất đá để đảm bảo về cảnh quan và môi trường cho bà con. Thực hiện chủ trương ở đâu có khó khăn ở đó có bộ đội, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần cho anh em là không sợ khó khăn, không sợ vất vả, tham gia giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả do thiên tai để lại”.