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Bộ GD-ĐT chốt danh sách 15 địa phương thí điểm sắp xếp trường học năm 2026

Thứ Bảy, 20:49, 04/07/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa công bố 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026, hướng tới tinh gọn đầu mối, giảm tối thiểu 30% số cơ sở và triển khai mô hình trường học quy mô lớn trước khi nhân rộng toàn quốc từ năm 2027.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hệ thống giáo dục công lập, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lí sang quản trị phát triển, tái cấu trúc trường lớp theo quy mô dân số và tinh gọn bộ máy quản lí, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Giai đoạn thí điểm đầu tiên sẽ được chính thức vận hành từ ngày 1/7 để kiểm chứng tính phù hợp và hiệu quả thực tiễn trước khi triển khai đại trà.

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Bộ GD&ĐT lựa chọn 15 địa phương trên cả nước tham gia thực hiện thí điểm, bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, cùng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Việc chọn lựa này đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực.

Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học. Cấu trúc của các mô hình đều tập trung vào việc sử dụng chung một bộ máy hành chính nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, văn thư để tinh giản tối đa đầu mối gián tiếp, đồng thời tăng cường nhân sự trực tiếp giảng dạy nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Tùy vào khoảng cách địa lí và quy mô thực tế, các phân hiệu có thể được bố trí phó hiệu trưởng phụ trách riêng để luôn đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho học sinh. Theo lộ trình đặt ra, các địa phương sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức ngay trước thềm năm học 2026-2027.

Đến tháng 12, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành đánh giá toàn diện kết quả từ 15 tỉnh, thành phố này để làm căn cứ sửa đổi các quy định pháp lí, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm chuẩn bị cho việc nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc từ tháng 3/2027.

Thu Hằng/VOV.VN
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VOV.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026, sau đó triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý I/2027. Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước đã giảm 586 trường học và 709 vị trí lãnh đạo, quản lý.

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