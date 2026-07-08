Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn xét tuyển ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật năm 2026

Theo đó, điểm sàn đăng ký xét tuyển của 3 chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, sức khỏe và giáo viên đại học, cao đẳng được tính theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018.

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm sàn đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, lĩnh vực sức khỏe

Cụ thể, đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026, điểm sàn ở bậc đại học là 20 điểm; riêng đối với các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm sàn của chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đối với các chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe có giấy phép hành nghề trình độ đại học, điểm sàn từ 18 điểm đến 22 điểm tuỳ ngành. Trong đó các ngành Y khoa, Răng- Hàm- Mặt mức điểm sàn là 22 điểm; các ngành Y học cổ truyền, Dược học mức điểm sàn là 20 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm sàn là 18 điểm.

Các chương trình đào tạo đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, điểm sàn là 20 điểm.