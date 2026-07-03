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Bộ GD-ĐT rà soát kết quả thi Toán ở Tuyên Quang khi có dải điểm cao hiếm thấy

Thứ Sáu, 10:27, 03/07/2026
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VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang kiểm tra, rà soát kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang sau khi phát hiện một số điểm cần làm rõ. Việc kiểm tra được thực hiện khách quan, toàn diện và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông tin ban đầu về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, qua rà soát dữ liệu, Bộ nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

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Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT cho biết việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc và toàn diện, nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc.

Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xử lý theo đúng quy định và đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát.

Trước đó, kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi dữ liệu điểm thi cho thấy trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, có 147 bài nằm trong một dải 328 số báo danh liên tiếp.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang Vũ Đình Hưng xác nhận đây là nhóm học sinh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và cho biết Sở đang phối hợp với Bộ GD&ĐT để rà soát, xác minh, làm rõ các ý kiến từ dư luận.

Thu Hằng/VOV.VN
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