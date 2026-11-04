Bộ GD-ĐT: Sẽ làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra bạo lực học đường

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt câu hỏi: "Trước các vụ bạo lực học đường trong đó có vụ học sinh hành hung giáo viên, xin Bộ GD-ĐT cho biết các giải pháp cụ thể phòng ngừa, can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho giáo viên. Đồng thời Bộ có xem xét để sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2025 để có biện pháp kỷ luật phù hợp với những hành vi vi phạm nghiêm trọng đảm bảo tính giáo dục và sự nghiêm minh hay không"?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, Bộ GD-ĐT khẳng định quan điểm nhất quán, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên thông tin tại cuộc họp báo

Đồng thời, Bộ đã và đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Bộ chú trọng tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ, nhận diện bắt nạt trực tuyến; bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; phối hợp gia đình nắm bắt tâm lý học sinh. Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường của các nhà trường.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT cũng đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch này đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bắt buộc phải chuyển cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Đối với những trường hợp bị bạo lực học đường, nhà trường cần quan tâm, phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn. Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát khắc phục hành vi, tránh tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Các đơn vị phải rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ sở giáo dục và cá nhân liên quan khi để xảy ra hoặc chậm xử lý vụ việc.

Về mặt thể chế, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, liên quan đến Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT, Bộ đã giao cho Vụ Học sinh sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư, tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, đảm bảo phù hợp thực tiễn và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Trọng tâm của việc sửa đổi là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc; đồng thời thống nhất dữ liệu báo cáo để theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện.