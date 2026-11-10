Bộ GD&ĐT gửi yêu cầu quan trọng tới 8 tỉnh thành có mưa lớn

Ngày 9/11, Bộ GD&ĐT gửi công điện tới Giám đốc Sở GD&ĐT 8 tỉnh và thành phố gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện nêu, dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó, phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trước nguy cơ mưa lũ, Bộ GD&ĐT yêu cầu 8 tỉnh, thành phố chủ động phương án ứng phó, căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học.

Chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại do mưa lũ

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo Sở GD&ĐT các địa phương trên không chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Bộ trưởng yêu cầu chủ động rà soát lại phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn đối với người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học; kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ; duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai tới phụ huynh, sinh viên, học sinh.

Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc mất an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.