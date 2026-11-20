Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ký ngày 8/9/2026, sau khi cô giáo Hoàng Thị Hiền gặp nạn, nhằm ghi nhận hành động "đã có hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm, kịp thời cứu học sinh trong tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của nhà giáo, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong ngành Giáo dục".

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm của cô Hiền. Trong thời điểm đối diện với hiểm nguy, cô đã không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà chỉ mong bảo vệ được học trò. Hành động ấy khiến cô phải chịu những thương tích nặng nề, mất đi một phần thân thể và đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống phía trước.

Theo Thứ trưởng, hành động dũng cảm ấy không chỉ thể hiện lòng quả cảm mà còn là minh chứng sâu sắc cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng gửi lời động viên, mong cô Hiền luôn giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan để vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Phenikaa trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng, mỗi sổ 500 triệu đồng dành cho hai con của cô.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô giáo Hoàng Thị Hiền cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay là một ngày đặc biệt và nhiều cảm xúc. Dù nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học sinh và không được trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ các em, cô vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng từ phụ huynh, học trò và đồng nghiệp.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền được trao hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 28/8/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành), cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện một học trò nhỏ 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng thời điểm có xe tải đi tới. Không chút do dự, cô lập tức lao theo, ôm lấy học trò đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trong giây phút cứu học trò, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân, khiến bản thân bị thương rất nặng, buộc phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.

Hoàn cảnh gia đình cô Hiền cũng gặp nhiều khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Sau tai nạn, các con phải về sống cùng ông bà ngoại; gia đình thay nhau nghỉ việc để chăm sóc cô trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Hành động dũng cảm, quên mình vì sự an toàn của học trò đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ghi nhận của các cấp, ngành, đồng nghiệp và cộng đồng. Thông qua lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình cô Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đầu tháng 10/2026, cô giáo Hoàng Thị Hiền được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Hiện sức khỏe và tinh thần của cô Hiền đã có những chuyển biến tích cực. Các ngón tay, ngón chân bắt đầu có cảm giác và dần phục hồi khả năng vận động. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa, cô sẽ được xuất viện, trở về nhà tiếp tục tập luyện phục hồi sức khỏe.